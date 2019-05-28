Bursa'da bir kişi şelalede ölü bulundu

Bursa
'nın Kestel
ilçesindeki şelalede bir kişi ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kestel ilçesi Narlıdere
Mahallesi'ndeki Narlıdere Şelalesi'nde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen AFAD ekipleri, suya girerek gence ulaşmaya çalıştı. Suriye
uyruklu Ahmed Mehdi Amuna'nın (27) hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, gencin cesedini kıyıya çıkardı.
Amuna'nın cesedi yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırılırken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Narlıdere
, Kestel
, Bursa
, Güncel
Kaynak: AA