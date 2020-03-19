Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Bursa'da bir kişi tedbir amaçlı karantinaya alındı - Haberler

Bursa'da bir kişi tedbir amaçlı karantinaya alındı

Bursa'da bir kişi tedbir amaçlı karantinaya alındı Bursa'da umreden dönen bir kişi korona virüsü şüphesiyle tedbir amaçlı İznik Devlet Hastanesinde karantina altına alındı.

19.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:12
Bursa 'da bir kişi tedbir amaçlı karantinaya alındı
BURSA - Bursa'da umreden dönen bir kişi korona virüsü şüphesiyle tedbir amaçlı İznik Devlet Hastanesinde karantina altına alındı.
Bursa'nın İznik ilçesinde 7 Mart tarihinde umre ziyaretinden dönen ve ev karantinası devam eden 60 yaşlarında bir kadın da çıkan yüksek ateş sağlık ekiplerini harekete geçirdi. 112 sağlık ekipleri ambulans ile yaşlı kadını evinden alarak İznik Devlet Hastanesine getirdi. Acil servisin karantina bölümünde gerekli kontrolleri yapılan yaşlı kadın, hastanede izole edilen bölümde tedbir amaçlı olarak karantina altına alındı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Bursa’da bir kişi tedbir amaçlı karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Bursa'da bir kişi tedbir amaçlı karantinaya alındı
Etiketler : İznik, Bursa, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Haberler
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Haberler
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Trump’tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım Haberler
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı Haberler
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Haberler
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi Haberler
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi
Loading