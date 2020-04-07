Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursa'da bir köy karantina altına alındı

Bursa'nın Keles ilçesinde bulunan 6 korona virüs vakası görülen bir kırsal mahalle karantina altına alındı.

07.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:44
Bursa'da bir köy karantina altına alındı
Bursa 'nın Keles ilçesinde bulunan 6 korona virüs vakası görülen bir kırsal mahalle karantina altına alındı.

Keles İlçesinde bulunan Yazıbaşı Mahallesi korona virüs vakalarının ardından karantina altına alındı. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Keles ilçesi Yazıbaşı Mahallesinde koronavirüs görülen vakaların artması sebebiyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren Yazıbaşı Mahallemiz ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştır.

Mahallemizde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa Valiliği, Yazıbaşı, Keles, Bursa, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bursa'da bir köy karantina altına alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haberler
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu Haberler
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak Haberler
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız Haberler
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı Haberler
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti Haberler
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti

Son Dakika Güncel Haberleri

14:29: KAYDI, TESTİ OLMAYAN KUMAŞ MASKE TAKANLARA UYARI: SİZİ KORUYAYIM DERKEN HASTA EDER - Haber 14:29: Son Dakika: Bakan Akar'ın talimatıyla bazı orduevi ve askeri misafirhaneler, Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına açıldı - Haber 14:29: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4 - Haber 14:28: Meslek lisesinin gönüllü öğretmenleri cerrahi maske üretiyor - Haber 14:28: Antalya Valisi Karaloğlu'ndan 'gevşemeyin' çağrısı - Haber 13:55: Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı - Haber 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? - Haber 13:49: Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü - Haber 12:20: Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı - Haber 12:10: Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 22:59: Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı - Haberler