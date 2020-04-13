Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursa'da birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske zorunluluğu getirildi

Bursa'da, birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanılmasının zorunlu tutulmasına karar verildi.

13.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:46
Bursa'da birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske zorunluluğu getirildi

Bursa 'da, birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanılmasının zorunlu tutulmasına karar verildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan kararlar hakkında bilgi verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisinde pozitif olduğu doğrulanan, ancak hastaneye gitmekten, tedavi olmaktan imtina eden ve ikametinden kaçan kişilerin, ihtiyaç halinde kolluk kuvvetlerinden destek alınmak suretiyle 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansıyla hastaneye naklinin sağlanması kararlaştırıldı.

Toplantıda kentte faaliyet gösteren belediye ve özel halk otobüsü, hafif raylı sistem (metro), minibüs, fabrika ve iş yerlerinin servis araçları gibi toplu taşıma araçlarıyla şehirler ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçları, taksiler, her türlü ticari araçlar, servis araçları ve içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanılmasının zorunlu tutulmasına karar verildi.

Açıklamada, maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücülere para cezası uygulanmasının kararlaştırıldığı kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içinde gerekli uyarıların yapılarak, ihtiyaç duyulan uyarıcı bilgilendirme tedbirlerinin alınmasına, bütün toplu taşıma araçlarında genel hijyen şartları sağlanarak, sıvı el dezenfektanı temin edilerek, ön ve arka kapıların girişine monte edilmesinin sağlanmasına, araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlarca yoğunluğu önleyici gerekli sefer tedbirlerinin alınmasına,

belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek Haberler
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296’ya yükseldi Haberler
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296'ya yükseldi
Erdoğan’dan istifası kabul edilmeyen Soylu’yla ilgili ilk değerlendirme Haberler
Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Haberler ›› Güncel ››Bursa'da birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske zorunluluğu getirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:28: New York'ta Kovid-19 ölümleri 10 bini geçti - Haber 19:26: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 98 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Haber 19:26: Denizli'de tarihi eser kaçakçısına suçüstü - Haber 19:25: Belediye Melikgazi türbesini restore edecek - Haber 19:24: Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlanan 511 kişi daha taburcu edildi, toplam... - Haber 19:20: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler