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Bursa'da birer gün arayla 3 kez aynı manavı soyan hırsız kamerada

Bursa'da birer gün arayla 3 kez aynı manavı soyan hırsız kamerada Kamera görüntüleri olmasaydı baba ve oğlu birbirine girecektiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 gün üst üste aynı manavı soyan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

24.09.2019 20:09
Bursa'da birer gün arayla 3 kez aynı manavı soyan hırsız kamerada
Kamera görüntüleri olmasaydı baba ve oğlu birbirine girecekti
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 gün üst üste aynı manavı soyan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.
Anafartalar Caddesi'nde faaliyet gösteren manav dükkanı hırsızın hedefi oldu. Pişkin hırsız birer gün arayla 3 kez aynı manava girerek para ve meyve çaldı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Konuyla ilgili açıklama yapan manav Ahmet Ö., "Sabah dükkana ben bakıyorum, gece ise oğlum. Ben geldiğimde bozuk para bulamadım, oğluma neden bana bozuk para bırakmıyorsun, sağdan soldan para arıyorum diye çıkıştım. Bu yüzden tartıştık. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceledik. Gece parayı çalan şahıs, ertesi gün bir daha gelip bu kez de 900 TL parayı alıp gitmiş. Dün gece de gelip tekrar dükkana giren aynı hırsız bu kez para bulamayınca muz alıp gitmiş. Polislerin bir an önce hırsızı yakalamasını istiyorum" dedi.
Bursa'da birer gün arayla 3 kez aynı manavı soyan hırsız kamerada

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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