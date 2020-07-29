Bursa'da boş arazide çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü

BURSA kent merkezinde boş arazide çıkan yangın, tedirginliğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'ndeki boş bir arazide saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle alev alan otlar, tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle yangın tüm araziye yayılırken, mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir yangın helikopteri de yangına havadan müdahale etti. Yangın nedeniyle gökyüzünü duman kapladı. Güzergahtaki yollarda sürücüler, duman nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Polis ekipleri, trafiği yavaşlatarak, olası bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürerken, kuru otların yandığı, bazı ağaçların da zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)-