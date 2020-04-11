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Bursa'da boş caddelerde büyük temizlik

Bursa'da boş caddelerde büyük temizlik Bursa'nın Gemlik ilçesinde sokağa çıkma yasağı sebebiyle belediye ekipleri boş caddelerde dezenfektan ve temizlik seferberliği başlattı.

11.04.2020 14:21 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:22
Bursa 'da boş caddelerde büyük temizlik
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde sokağa çıkma yasağı sebebiyle belediye ekipleri boş caddelerde dezenfektan ve temizlik seferberliği başlattı.
2 günlük sokağa çıkma yasağını fırsata çeviren Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde büyük temizlik hamlesi başlattılar. Sabah erken saatlerden itibaren tüm personeli ile sahaya inen Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk ana arterlerden başlayarak çalışmalara başladılar.
Özellikle ana arterler İstiklal Caddesi, Orhangazi Caddesi, Hürriyet Caddesi, Pazar Caddeleri'nde yoğun kullanıma sahip cadde ve sokakları bol köpüklü suyla yıkayan ekipler çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini ifade ettiler. Bursa’da boş caddelerde büyük temizlik

Kaynak: İHA

Etiketler: Gemlik, Bursa, Genel
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