Bursa'da Bulunan Dev Çınar İçin Tescil Çalışması Başlatıldı

22 Kasım 2018 Perşembe 15:16



22 Kasım 2018 Perşembe 15:16

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, 30 metre yüksekliğinde, 10,5 metre genişliğinde, 600 yaşında olduğu tahmin edilen çınar ağacı için tescil çalışması başlatıldı.Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kişinin bilgi vermesi üzerine Yeniköy tatil beldesi yakınlarındaki çınarı inceleyen ekiplerin, ağaçta kalınlığı 4-5 metreyi bulan 5 ana dal bulunduğunu tespit ettiğini kaydetti.Bu ağacı Türkiye'nin en büyük çınarı olarak tescillemek için harekete geçtiklerini ifade eden Özkan, çınarın İnkaya çınarından daha büyük olduğunu savundu. Özkan, "Eni 10,5 metre, yüksekliği 30 metre. Şu ana kadar tescillenen İnkaya çınarı 9,2 metre genişliğe ve 35 metre yüksekliğe sahip. Bu dere çınarının yaklaşık 600 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Bununla ilgili çalışmalar tamamlanınca tescili yapılacak." diye konuştu.Karacabey'in doğal dokusunu tüm Türkiye'ye tanıtmayı amaçladıklarını vurgulayan Özkan, "Bir taraftan akan suyumuz, anıt çınarlarımız ve ormanımızla burası doğal bir doku. Burası insanlarımızın gezmesi ve istifade etmesi gereken bir alan. Bu bölgeyi düzenleme yaparak tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Ihlamur ve longoz ormanları arasında bir vadide olan ve yanında bir akarsu bulunan dere çınarımız, tescil edildiğinde Türkiye'nin en büyük çınarı olarak literatüre girecek. Şimdiye kadar en büyük çınar olarak tespit edilen İnkaya çınarına da bu vesileyle bir ağabey gelmiş olacak." ifadelerini kullandı.