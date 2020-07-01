Bursa'da büyük yangın

Bursa-İstanbul yolunda bir plastik deposunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Bursa'da büyük yangın
01.07.2020 15:12 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:41
Bursa- İstanbul yolunda bir plastik deposunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Siyah dumanlar gök yüzüne yükselirken, çok ayıda itfaiye yangına halen müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 14.45 ıralarında Panayır Mahallesi Buttim Ticaret Merkezi karşısındaki bir plastik deposunda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın hızla büyüdü. Siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görülüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangın halen devam ederken, ekipler alevleri söndürmek için var güçleriyle çalışıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Haber
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