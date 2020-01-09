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Bursa'da 'Bylock' operasyonu: 5 gözaltı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Bylock operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

09.01.2020 08:44 | Son Güncelleme: 09.01.2020 08:48Bursa'da 'Bylock' operasyonu: 5 gözaltı
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Bylock operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4'ü Bylock kullanıcısı 5 şüpheliye yönelik Bursa il merkezi ve Diyarbakır'da yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli şahsın tamamı gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 1 şahsa elektronik kelepçe tedbiri uygulandı. Diğer 2 kişinin emniyetteki işlemlerinini devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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