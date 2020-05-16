Bursa'da cadde ve meydanlar boş kaldı

Bursa'da cadde ve meydanlar boş kaldı (Havadan görüntü ekiyle)Bursa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ilk gününde boş kalan cadde ve meydanlar, drone ile havadan görüntülendi.

16.05.2020 10:31 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:35
Bursa'da cadde ve meydanlar boş kaldı (Havadan görüntü ekiyle)
Bursa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ilk gününde boş kalan cadde ve meydanlar, drone ile havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kısıtlamanın ilk gününde, Bursa'da cadde ve meydanlar boş kaldı. Şehrin en kalabalık noktalarından Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Atatürk Caddesi ve tarihi Kapalı Çarşı'nın bomboş olduğu gözlendi. Kentte boş kalan yol ve meydanlar, drone ile havadan görüntülendi. Bursa’da cadde ve meydanlar boş kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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