Bursa'da cadde ve sokaklar boş kaldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bursa'nın da arasında bulunduğu 15 kentte 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

30.05.2020 02:42 | Son Güncelleme: 30.05.2020 02:47
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bursa'nın da arasında bulunduğu 15 kentte 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, yasağın ilk dakikalarında dışarıda olan bir gence ise 3 bin 180 TL ceza yazıldı.
İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar ile Bursa'nın da arasında bulunduğu 15 kentte sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren başladı. Bursa'nın, Kent ve Fomara Meydanı, Heykel Caddesi ve Acemler gibi önemli noktalarında polis ekipleri kontrol noktaları oluşturdu. Yasağa rağmen açık olan işletmelere uyarılarda bulunurken, araçlarıyla dışarıda olan vatandaşlara da cezai işlem uygulandı.
'ARKADAŞIMI ZİYARETE GİTTİM, SAATİN NASIL GEÇTİĞİNİ ANLAMADIM'
İnegöl ilçesinde ise kısıtlama saatlerinde dışarıda olan Muhammed A. (21), polis ekiplerince durduruldu. Ekiplerin sokağa çıkma yasağının başladığını hatırlatıp, neden dışarıya çıktığını sorması üzerine Muhammed A., Arkadaşımı ziyarete gittim, saatin nasıl geçtiğini anlamadım. Geç kaldım ama şimdi evime gidiyorum dedi. Gence, kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 180 TL ceza yazıldı. Bursa’da cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Bursa, Güncel, Haber

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