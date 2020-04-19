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Bursa'da cadde ve sokaklardaki sakinlik, drone ile görüntülendi

Bursa'da cadde ve sokaklardaki sakinlik, drone ile görüntülendiBURSA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde de boş kaldı.

19.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:36
Bursa 'da cadde ve sokaklardaki sakinlik, drone ile görüntülendi
BURSA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde de boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma gecesi yayımlanan genelge ile Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın 2'nci ve son gününde, Bursa'nın sokak ve caddeleri, dün olduğu gibi bugün de boş kaldı. Şehrin en kalabalık noktalarından Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Acemler kavşağı ile boş kalan yol ve meydanlar drone ile havadan görüntülendi. Bursa’da cadde ve sokaklardaki sakinlik, drone ile görüntülendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel
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