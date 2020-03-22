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Bursa'da cami hoparlöründen sokağa çıkmayın çağrısı

Bursa'da cami hoparlöründen sokağa çıkmayın çağrısı Türkiye genelinde korona virüs nedeniyle alınan bir takım tedbirler gereğince cami hoparlörlerinden de anons edilerek, vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yapıldı.

22.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:02
Bursa 'da cami hoparlöründen sokağa çıkmayın çağrısı
BURSA - Türkiye genelinde korona virüs nedeniyle alınan bir takım tedbirler gereğince cami hoparlörlerinden de anons edilerek, vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yapıldı.
Türkiye genelinde korona virüse karşı alınan tedbirler gereğince dün 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmasının ardından bugünde cami hoparlörlerinden de anons edilerek vatandaşların zorunda kalmadıkça sokağa çıkmaması gerektiği vurgulandı. Haftasonu tatilinde çalışmayan Bursalıların sokağa çıkmaması için yapılan açıklamada, " Değerli hemşehrilerimiz, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlıkları için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu kalmadıkça evlerinizden çıkmayalım." denildi. Bursa’da cami hoparlöründen sokağa çıkmayın çağrısı

Kaynak: İHA

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Bursa'da cami hoparlöründen sokağa çıkmayın çağrısı
Etiketler : Türkiye, Bursa, Yerel

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