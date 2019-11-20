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Bursa'da camilerden madeni para çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'daki bazı camilerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

20.11.2019 20:06 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:06Bursa'da camilerden madeni para çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
'daki bazı camilerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Z.T'yi (18), merkez Osmangazi ilçesindeki Dikkaldırım Camisi'nden 170 liralık madeni para çalarken suçüstü yakaladı.
Ekiplerin yaptığı araştırmada, Z.T'nin daha B.S. (19) ile Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde Yeşilşehir Merkez Camisi'nin kapısına zarar vererek içeri girdiği, İsmetiye Mahallesi'ndeki İsmetiye Camisi'nden de 150 liralık madeni para çaldığı belirlendi. Bunun üzerine B.S. de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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