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Bursa'da can dostlar unutulmuyor

Korona virüs salgını sebebiyle bazı işletmelerin kapanması ve sosyal hayattaki hareketliliğin azalmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına Osmangazi Belediyesi sahip çıkıyor.

08.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:34
Bursa'da can dostlar unutulmuyor
Korona virüs salgını sebebiyle bazı işletmelerin kapanması ve sosyal hayattaki hareketliliğin azalmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına Osmangazi Belediyesi sahip çıkıyor.

Osmangazi Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle beslenmekte güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına yiyecek bırakıyor. Salgın nedeniyle yapılan "Evde kal" çağrıları, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkamaması, sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştırdı. Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanını dolaşarak sokak hayvanlarına yiyecek ve su bırakıyor. Son bir hafta içinde Acemler, Çekirge, Pınarbaşı, Heykel, Cumhuriyet Caddesi, Demirtaşpaşa, Veysel Karani, Hamitler ve Şehreküstü bölgelerinde can dostları besleyen ekipler, bakım ve tedaviye ihtiyacı olan hayvanları da Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürerek sağlığına kavuşturdu.

İlçede yaşayan bütün canlılara karşı sorumlulukları olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Korona virüse karşı her alanda tedbir alırken, sokak hayvanlarımızı da unutmuyoruz. Vatandaşlarımız, evde kalırken dışarıdaki sokak hayvanları için endişelenmesin. Ekiplerimiz, Osmangazi'nin birçok noktasına düzenli olarak yiyecek ve su bırakarak, sahipsiz hayvanları besliyor. İhtiyaç halinde sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi de barınağımızda yapılıyor. Can dostlarımızın aç ve susuz kalmamaları için bu sıkıntılı süreçte daha çok hassasiyet göstereceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel
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