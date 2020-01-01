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Bursa'da can pazarı... Alevler içinde kalan 12 kişi kurtarıldı

Bursa'da 3 katlı binada yangın çıktı.

01.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:35 Bursa'da can pazarı... Alevler içinde kalan 12 kişi kurtarıldı
'da 3 katlı binada yangın çıktı. Alevler içinde kalan 12 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, önceki akşam Bağlarbaşı Mahallesinde 1. Çakmak Sokak'ta yangın çıktı. 3 katlı binanın orta katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede binayı dumanlar sardı. Apartmanda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na 3 itfaiye aracı, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan 12 kişiyi kurtardı. Dumandan zehirlenen vatandaşlar sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebi hakkında ekipler inceleme başlattı. - BURSA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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