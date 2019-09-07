Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bursa'da can pazarı kamerada...

Bursa'da seyir halindeki bir otomobil yola aniden çıkan bir otomobile çarparak takla attı.

07.09.2019 14:20 Bursa'da can pazarı kamerada...
Bursa'da seyir halindeki bir otomobil yola aniden çıkan bir otomobile çarparak takla attı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Nilüfer İlçesi Esentepe Mahallesi Sanayi Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Yoğun trafik nedeniyle B.C. (41) yönetimindeki 16 AAB 740 plakalı otomobil, B.C. (41), ara sokaktan çıkan H.T. (43) yönetimindeki 34 ZU 5331 plakalı otomobille çarpışıp, takla attı.Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ters dönen araç içerisinde yardım isteyen B.C.,çevredekiler tarafından çıkarıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Esentepe Mahallesi, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:33   Polis memuru genç yaşta kalbine yenik düştü
15:31   Saman yüklü kamyon devrildi
15:30   Mardin şehidinin Ankara'daki evine ateş düştü
15:26   'Hızlı ve Öfkeli 9', 30'dan fazla aracı hurdaya çevirdi
15:22   Hayvan otlatan adamı ayının saldırısından köpekler kurtardı
15:16   Siirt'te kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
15:15   Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık iddiası...Adliyeye sevk edilen baba: "Oğlumu bari çekmeyin o...