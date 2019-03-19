Bursa'da "Çanakkale Bir Destanın Türküsü" Konseri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında 'Çanakkale Bir Destanın Türküsü' konseri düzenledi.<br><br>Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri Salih Taşkın yönetti.<br><br>Programı sunan Yavuz Selim Yedek, zaman zaman kendine özgü yorumuyla Çanakkale Savaşı'ndan yaşanmış hikayeleri de paylaştı.<br><br>Gecede 'Çanakkale İçinde Vurdular Beni', 'Canımdan Uzak Kaldı Gönül' ve 'Yoksa Yavrum Seni Vurdular mı?' gibi eserler koro eşliğinde seslendirildi.<br><br>Konser sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası uzun süre alkışlandı.