19 Mart 2019, 08:53
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Bursa'da "Çanakkale Bir Destanın Türküsü" Konseri

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında "Çanakkale Bir Destanın Türküsü" konseri düzenledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında "Çanakkale Bir Destanın Türküsü" konseri düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri Salih Taşkın yönetti.

Programı sunan Yavuz Selim Yedek, zaman zaman kendine özgü yorumuyla Çanakkale Savaşı'ndan yaşanmış hikayeleri de paylaştı.

Gecede "Çanakkale İçinde Vurdular Beni", "Canımdan Uzak Kaldı Gönül" ve "Yoksa Yavrum Seni Vurdular mı?" gibi eserler koro eşliğinde seslendirildi.

Konser sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası uzun süre alkışlandı. Merinos, Çanakkale Zaferi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale, Kültür Sanat
Kaynak: AA