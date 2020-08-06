Bursa'da çarşı ve pazarlarda koronavirüs enetimi

Bursa'da, İçişleri Bakanlığı'nca gönderilen koronavirüs denetimleriyle ilgili genelge kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, maske takmayan vatandaşlar uyarılırken, esnafa da kurallar hatırlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs vakalarının artmasının ardından dün 81 ile genelge göndererek il valileri, mülki idare amirleri, kolluk kuvvetleri ve yetkili kurum müdürleriyle birlikte en kapsamlı koronavirüs denetimlerinin yapılacağını bildirdi. Bugün saat 09.00'da 81 ilin tamamında denetimler başladı. Bursa'daki denetimlere Vali Yakıp Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ile Refik Özden, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkçı katıldı. Denetim sırasında Vali Canbolat maske takmayan vatandaşlar ve esnafa uyarılarda bulundu.

VALİ CANBOLAT: 3 TEMEL KURALA UYMALIYIZ

Denetimin ardından açıklama yapan Vali Canbolat, artan vaka sayılarına dikkat çekerek, "Şehrimizi gezelim vatandaşımıza maske mesafe ve hijyene uyanın önemini hatırlatalım istedik. Bunun dışında bütün ilçelerimizde de ekiplerimiz oluşturuldu. Bugün işletmelerin tamamı denetlenecek. Çünkü Türkiye genelinde vaka sayıları artıyor Bursa'da da vakalar artıyor. Vatandaşlarımızdan 3 temel kurala uymalarını rica ediyoruz. Hem kendi sağlıkları için hem de toplum sağlığı için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Bu aynı zamanda bir vebal, insanlar kendilerine dikkat etmiyor olabilirler ama çevreye zarar vermemeleri lazım. Bugün bu heyetle çarşıları dolaşıyoruz, vatandaşımızla selamlaşıyoruz. Ama vatandaşımızın neredeyse yüzde yüzü maske kuralına uyuyor. Bu bizim için sevindiriciö dedi.

BAŞKAN AKTAŞ: TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da denetimlerin devam edeceğini belirterek, en büyük sorumluluğum vatandaşlara düştüğünü dile getirdi. Başkan Aktaş, 'Genel anlamda bayram sonrası çarşı pazar hareketlendi. Biz de bugün ilgili kurumlar olarak vatandaşımızı uyaracağız. Vatandaşımızdan kurallara uymalarını rica edeceğiz. Tedbirleri elden bırakmayacağızö ifadelerini kullandı.