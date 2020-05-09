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Bursa'da, çekiciyle otomobil çalan şüpheliler yakalandı

Bursa'da, çekiciyle otomobil çalan şüpheliler yakalandıBURSA'da, çekici kullanarak otomobil çalan hırsızlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

09.05.2020 00:58 | Son Güncelleme: 09.05.2020 01:02
Bursa'da, çekiciyle otomobil çalan şüpheliler yakalandı
BURSA'da, çekici kullanarak otomobil çalan hırsızlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramada daha önce çalındığı tespit edilen 3 otomobil ve 1 hafif ticari araç ele geçirildi.
Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, ilçeye bağlı Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nden bir otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda bölgede bulunan 50 güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, otomobilin çekiciyle çalındığını ve Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde yedek parça atölyesi olarak kullanılan bir iş yerine götürüldüğü tespit etti. Çalışmalarını bu yönde sürdüren polis, S.K. ve Y.O isimli şüphelilerin çaldıkları otomobilleri parçalayıp, yedek parça olarak sattığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüphelilerin iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda S.K. ve Y.O. isimli şüpheliler çalıntı otomobilleri parçalarken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada daha önce farklı adreslerden çalındığı öğrenilen 3 otomobil ve bir hafif ticari araç ile birlikte çok sayıda yedek parça ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bursa’da, çekiciyle otomobil çalan şüpheliler yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Haber

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