04.07.2019 10:19
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Bursa'da Çekirdek yüklü TIR devrildi, karayolu trafiğe kapandı

Bursa'da Çekirdek yüklü TIR devrildi, karayolu trafiğe kapandıBursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan çekirdek yüklü TIR devrildi.

Bursa'da Çekirdek yüklü TIR devrildi, karayolu trafiğe kapandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan çekirdek yüklü TIR devrildi. Kazada can kaybı yaşanmazken İnegöl- Bursa yolu trafiğe kapandı.
Kayseri'den yüklediği çekirdekleri Bursa'ya götürmekte olan sürücü Eyüp Ergün(40) yönetimindeki 38 AJ 950 çekici, 38 AJ 884 dorse plakalı TIR, Huzur Mahallesi mevkiinde kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan Tır devrildi. Sıkışan sürücü vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sürücü şans eseri yara almazken, karayolunun Bursa istikameti kısa süreli trafiğe kapandı. TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından karayolu tekrar trafiğe açıldı.
Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı. Bursa'da Çekirdek yüklü TIR devrildi, karayolu trafiğe kapandı
Kaynak: DHA
İnegöl, Bursa, Güncel

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