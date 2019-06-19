19.06.2019 11:04
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Bursa'da 'Çekirge' operasyonunda 35 tutuklama

Bursa

BURSA'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen 'Çekirge' ismi verilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 kişiden 35'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen 'Çekirge' ismi verilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 kişiden 35'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'nın İnegöl ilçesinde çok sayıda adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen 'Çekirge' adlı operasyonda 52 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 17 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


- Bursa
Kaynak: DHA
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