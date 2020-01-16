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Bursa'da çelik kasa içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'da çelik kasa içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildiBURSA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, şifreli kasa içerisinde saklanmış 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

16.01.2020 20:41 | Son Güncelleme: 16.01.2020 20:42
'da çelik kasa içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi
BURSA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, şifreli kasa içerisinde saklanmış 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
İl Komutanlığı ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesinde oturan H.D. ve A.D.?nin kent genelinde uyuşturucu satacağı ihbarını aldı. Şüphelilerin evine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada oda tipi şifreli çelik kasa içerisine gizlenmiş 200 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu madde kullanım aparatı ile uyuşturucu madde satışında kullanılan alimünyum folyo ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa'da çelik kasa içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

Jandarma, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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