Bursa'da Cem Yılmaz İzdihamı

Kaynak: DHA

Bursa'da Cem Yılmaz izdihamıÜnlü komedyen Cem Yılmaz'ın Bursa'da öğrencilerle bir araya geleceği programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte salonda yer kalmayınca binlerce kişi dışarıda kaldı.Uludağ Üniversitesi Radyo Televizyon Topluluğu ile özel bir firmanın sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte, ünlü komedyen Cem Yılmaz Bursa'ya gelerek üniversite öeğrencileriyle Soru-Cevap etkinliğinde buluştu. Uludağ Üniversitesi Polis Memuru Hüseyin Akyüz Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe binlerce kişi akın etti. Salon kapasitesinin beklenilen saatten erken dolmasının ardından kapılar kapatılınca, binlerce kişi dışarıda kaldı. Dışarıda kalan öğrenciler salona girmek için saatlerce bekledi. Öğrenciler, alkış ve ıslıklarla durumu protesto etti.ARABASINA NOT BIRAKTICem Yılmaz'ı çok sevmesine rağmen içeri giremeyen bir öğrenci, Yılmaz'a not bırakarak Uludağ Üniversitesine davet etti. Öğrenci, 'Abi seni çok bekledik. Kapının önünde çok sıra vardı içeri almadılar. Bu yüzden sana bu notu bırakmak istedik. En kısa zamanda Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne bekleniyorsunuz. Sevgilerleö yazılı notu Cem Yılmaz'ın arabasına bıraktı.Cem Yılmaz 2 saatlik gösterinin ardından sahneden inerek Bursa'dan ayrıldı.