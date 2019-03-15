Bursa'da Cenazeye Gidenleri Taşıyan Otobüs Devrildi: Yaralılar Var (2)

BURSA'nın Osmangazi
ilçesinde cenazeye gidenlerin içerisinde bulunduğu otobüs, şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Orhaneli
Yolu Soğukpınar
Mahallesi'nde meydana geldi. Cenazeye gidenleri taşıyan henüz sürücü ve plakası belirlenemeyen otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD
ekipleri sevk edildi. - Bursa
Osmangazi, Bursa, Güncel
Kaynak: DHA