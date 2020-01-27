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Bursa'da ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen, ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat ele geçirildi.

27.01.2020 00:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 01:16Bursa'da ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat ele geçirildi
'nın ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen, ceylan derisi üzerine yazılmış ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mesudiye Mahallesi'nde bir evde yaşayan Suriye uyruklu Fares N'de tarihi eser olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat olduğu bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Fares N'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat ele geçirildi.
Fares N. gözaltına alındı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü, Tevrat, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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