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Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

22.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:20 Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
'nın ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kırsal Kurtul Mahallesi mevkisindeki dere yatağı civarında çam ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 12 söndürme aracıyla müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 20 dönüm çamlık alan zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Doğantepe, Gemlik, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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