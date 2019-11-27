Haberler » Güncel » Bursa'da çıkan yangında 3 kişinin yaşadığı ev küle döndü - Haber

Bursa'da çıkan yangında 3 kişinin yaşadığı ev küle döndü

Bursa'da çıkan yangında 3 kişinin yaşadığı ev küle döndüBURSA'nın İznik ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle 3 kişinin yaşadığı ev küle döndüOlay, İznik ilçesi Yeşilcami Mahallesi Küme evleri olarak adlandırılan bölgede meydana geldi.

27.11.2019 02:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 02:25
'da çıkan yangında 3 kişinin yaşadığı ev küle döndü
BURSA'nın ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle 3 kişinin yaşadığı ev küle döndü
Olay, İznik ilçesi Yeşilcami Mahallesi Küme evleri olarak adlandırılan bölgede meydana geldi. Mehmet Solmaz'a ait tek katlı evin hemen yan tarafında bulunan odunlukta elektrik kontağının tutuşmasıyla yangın çıktı. Kısa sürede tutuşan odunlar, üç kişinin yaşadığı yan taraftaki eve sıçradı. Alevler bir anda evi sararken yangını gören komşular evde yaşayan aileyi uyandırarak olası bir facianın önüne geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3 vatandaş sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Kısa sürede söndürülen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken 3 kişinin yaşadığı ev küle döndü. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
Bursa'da çıkan yangında 3 kişinin yaşadığı ev küle döndü

İznik, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
03:16 Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedelere yardım eli
03:08 Türkiye'den Arnavutluk'a gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı
03:06 Türkiye'den Arnavutluk'a gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı
02:50 İsrail askerleri Nablus'ta 15 Filistinliyi yaraladı
02:48 Bolivya 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı
00:40 İnsanlık dışı olay! Maganda, kediyi köpeklere parçalattı
00:12 Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı
00:11 Abdullah Gül, "Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'la ikinci görüşme" iddialarını yalanladı
23:43 Meteoroloji uyardı! Sağanak etkisini artırarak kuvvetlenecek
23:20 Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:47 Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var
18:07 İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk son 10 yılın en düşük 2'nci seviyesinde
16:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla metro hattı, Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılacak
11:11 Davutoğlu'nun kuracağı partinin 81 ilde teşkilatlanma faaliyetleri tamamlandı
23:59 Günlük burç yorumları 26 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
27.11.2019 03:19:41