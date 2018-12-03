Bursa'da Cinayet

Bursa
'da, yol verme meselesinden çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 2 gün önce gece saatlerinde Özkan Hoşgün (26) ile ismi belirlenemeyen bir kişi arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hoşgün tabancayla göğsünden yaralandı.
Hoşgün, 112 Acil Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye götürüldü.
Burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Hoşgün bugün yaşamını yitirdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:40