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Bursa'da çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasının kararlaştırıldığını bildirildi.

29.03.2020 21:18 | Son Güncelleme: 29.03.2020 21:18
Bursa'da çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak
Bursa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasının kararlaştırıldığını bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de insan hayatı bakımından son derece tehlikeli olan salgın nedeniyle her geçen gün vaka sayısı ve can kaybının artmaya devam ettiği belirtildi.
Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanlığı, diğer bakanlıklar ile Valilik tarafından sürekli tedbirler alındığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaktır.
İl Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından taksi ve benzeri araçların şehirler arası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı vb.) vasıtasıyla yolcu alınmasına yönelik her türlü durumun önlenmesine, ilimiz genelinde denizde ve iç sularda tüm amatör balıkçılık faaliyetlerinin durdurulmasına, marketlere ve pazar yerlerine çocukların alınmamasına karar verilmiştir."
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Kaynak: AA

Etiketler: Bursa, Güncel

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