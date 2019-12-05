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Bursa'da çöp dolu evde korkutan yangın

BURSA'da çöp dolu evde çıkan yangın, mahallede korkuya neden oldu.

05.12.2019 07:59 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:00Bursa'da çöp dolu evde korkutan yangın

BURSA'da çöp dolu evde çıkan yangın, mahallede korkuya neden oldu. ekipleri tarafından çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınan yangında kullanılamaz hale gelen evde kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Dün gece, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Kumru Sokak'ta bulunan tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına almak için çalışma başlatırken, polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri evin içerisinde herhangi biri olup olmadığını kontrol edip, tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu, yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Evde de kimsenin bulunmadığı belirlendi. Evin çöp ve molozla dolu olduğu tespit edilirken, itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini araştırıyor. olayla ilgili inceleme başlattı.



Yıldırım, İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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