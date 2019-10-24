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Yeni doğmuş bebeği, çöp kovasının yanına bıraktılar

Bursa'da çöp kutusunun yanında yeni doğmuş bebek bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, bebeği alıp, hastaneye götürdü.

24.10.2019 13:32

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, çöp kovasının yanına çanta içinde bırakılmış bebek bulundu. İhbarla olay yerine geldikten sonra bebeğin durumu kontrol eden ve yaşadığını gören sağlık görevlileri, minik bebeği alıp hastaneye götürdü.

BEBEĞİ, ÇÖP KOVASININ YANINDA BULDULAR

Olay, öğle saatlerinde, Osmangazi'ye bağlı Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki çöp kovasının yanından geçenler, örtüye sarılarak, çanta içine koyulmuş bebeği gördü. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, bebeğin nefes aldığını belirledi. Sağlık çalışanının kucakladığı bebek, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, kimliği belirsiz kadının, içinde bebek olan çantayı çöp kovasının yanına bıraktıktan sonra koşarak, olay yerinden ayrıldığını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yeni doğmuş bebeği, çöp kovasının yanına bıraktılar

Bursa, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (1)
MİNELLİ:Çocuk esirgeme kurumu diye bir yer var bu kadar da vicdansız olmayın götürün oraya bırakın
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