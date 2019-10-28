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- Bursa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

- Bursa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladıBURSA - Bursa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.

28.10.2019 16:17
- Bursa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
BURSA - Bursa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.
Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü bütün yurtta olduğu gibi Bursa'da da çeşitli faaliyetlerle kutlanıyor. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlanana törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Valilik ve büyükşehir belediyesi çelenk sunumunun ardından saygı duruşundu bulunulup İstiklal Marşı'nın okunması ile tören sona erdi.
- Bursa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Bursa, Yerel

Kaynak: İHA


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