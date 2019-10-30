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Bursa'da 'Cumhuriyet' konseri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Programı', sanatseverlere duygusal anlar yaşattı.

30.10.2019 13:53Bursa'da 'Cumhuriyet' konseri

'29 Ekim Cumhuriyet Bayramı', Bursa'da, birbirinden özel etkinliklerle kutlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilen konser de coşkulu anlara imza attı.

Şef Şaban Gülşen'in yönetiminde sahneye çıkan Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ile Büyükşehir Belediyesi Bandosu, sanatseverlere keyifli bir müzik ziyafeti sundu. Orkestra sanatçılarının sevilen eserleri seslendirdiği programa, Büyükşehir Belediyesi Karagöz Halk Dansları Topluluğu yöresel danslarıyla eşlik ederken, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçıları da 96. yıldönümünde Cumhuriyet'in değerine dikkati çekti. Bursa'da sanatseverlere duygusal anlar yaşatan programı ilgiyle izleyen Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, sanatçıları tek tek tebrik etti. Bursalı sanatseverler de '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Programı'ndan dolayı usta sanatçıları alkışlarla ödüllendirdi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 ekim cumhuriyet bayramı, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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