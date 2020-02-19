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Bursa'da dayısını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dayısını pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

19.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:44Bursa'da dayısını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
'nın ilçesinde dayısını pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Cinayetin ardından yakalanan E.B. (33), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kamil Kuzey (65) dün İstiklal Caddesi'nde döner, tost ve köfte sattığı dükkanında sırtından pompalı tüfekle vurulmuştu. Ağır yaralanan Kuzey, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti. Antalya'dan gelerek cinayeti işlediği öne sürülen Kuzey'in yeğeni E.B, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Gemlik, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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