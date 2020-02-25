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Bursa'da, DEAŞ'ın sözde infazcısı ve ailesi adliyede

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yakalanan, DEAŞ'ın sözde infazcısı Suriyeli Yusuf Al Abdulkerim, terör örgütünde sözde istihbaratçı olan oğlu Kemal El Hacı ile Kocaeli'nde yakalanan diğer oğlu Vail El Hasan ve eşi Büşra Abdülrezzak, adliyeye sevk edildi.

25.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:11Bursa'da, DEAŞ'ın sözde infazcısı ve ailesi adliyede

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yakalanan, DEAŞ'ın sözde infazcısı Suriyeli Yusuf Al Abdulkerim, terör örgütünde sözde istihbaratçı olan oğlu Kemal El Hacı ile 'nde yakalanan diğer oğlu Vail El Hasan ve eşi Büşra Abdülrezzak, adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne gelen istihbarat sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekiplerince operasyon düzenlendi. DEAŞ'ın sözde infazcısı, 'Abu Taki Al Shamy' kod adlı, Suriyeli Yusuf Al Abdulkerim ile terör örgütünde sözde istihbaratçı olan oğlu Kemal El Hacı, İnegöl'de yakalanıp, gözaltına alındı. Yusuf Al Abdulkerim'in diğer oğlu Vail El Hasan ve eşi Büşra Abdülrezzak ise Kocaeli'nde gözaltına alındı. Bursa'ya getirilen 4 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Yusuf Al Abdulkerim ile oğlu Kemal El Hacı'nın ek gözaltı süresi talebi için adliyede olduğu öğrenildi.



Yusuf Al, Kocaeli, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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