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Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Bursa'da terör ve istihbarat polisinin DAEŞ terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

29.10.2019 10:05Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı
Bursa'da terör ve istihbarat polisinin DAEŞ terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 12'si yabancı uyruklu 26 kişi gözaltına alındı. 12 yabancı uyruklu şüpheli, sınır dışı işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. 14 şüphelinin işlemleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.
(İHA)

Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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