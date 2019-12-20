Haberler » 3. Sayfa » Bursa'da defineci operasyonu 15 gözaltı - Haberler

Bursa'da defineci operasyonu 15 gözaltı

Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma, mağarada kaçak define kazası yaptıklarını tespit ettiği 15 kişiyi gözaltına aldı.

20.12.2019 02:17 | Son Güncelleme: 20.12.2019 02:22 Bursa'da defineci operasyonu 15 gözaltı
'nın ilçesinde jandarma, mağarada kaçak define kazası yaptıklarını tespit ettiği 15 kişiyi gözaltına aldı.

İznik İlçssi Mahmudiye köyünde 35 metre derinlikteki bir mağara da kaçak kazı yapıldığı bilgisi alan timleri, bölgede konuşlanarak kaçak kazı yapılan bölgede inceleme yaptı. Ekipler, ipuçlarından yola çıkarak, mağarada kaçak kazı yaptıklarını tespit ettiği 15 kişiye ulaştı. Farklı adreslerde yakalanan 15 define avcısı karakola götürülerek gözaltına alındı. İfadeleri alınan 15 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edilecek. - BURSA

Jandarma, İznik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

02:38   İstanbul Terkos Gölü'nde kayık alabora oldu: 3 kişi kayıp oldu - Haberler
02:26   Otomobilin önüne çıkan domuz sürücünün yaralanmasına neden oldu - Haberler
02:17   Bursa'da defineci operasyonu 15 gözaltı - Haberler
02:16   2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
02:15   Şuhut'ta patpat şarampole uçtu: 1 ölü - Haberler
00:39   Ada Araştırma son anketini yayınladı! Türkiye'nin en güvenilir milletvekili Binali Yıldırım oldu - Haberler
00:27   İlker Başbuğ'dan Libya açıklaması: Münhasır ekonomik bölge ilan etmekte geç kaldık - Haberler
23:18   Burhan Kuzu, FETÖ'nün sosyal medyadaki kirli planını açıkladı - Haberler
23:03   14 yaşındaki erkek çocuğuna 1 sene boyunca cinsel istismar uyguladı! Videoya kaydetti, şantaj yaptı - Haberler
22:27   Son dakika: Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması: Mevzuata aykırı santrallere tüm cezai işlemleri uygulayacağız - Haberler
20.12.2019 02:50:56