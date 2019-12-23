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Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesini etkisi altına alan şiddetli lodos, deniz ulaşımını da etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), şiddetli lodos nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal etti.

23.12.2019 00:03 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:17

Bölgesini etkisi altına alan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. , , Balıkesir ve Yalova'da etkisini hissettiren lodos deniz ulaşımınında sefer iptallerinin yaşanmasına yol açtı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO'nun bugün iptal edilen seferleri şöyle:

İDO

07.45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı

07.50 Kadıköy - Yenikapı - Bursa

08.30 Bursa - Armutlu - Armutlu Tatil Köyü - Yenikapı - Kadıköy

09.50 Kadıköy - Yenikapı - Bursa


BUDO:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi

İstanbul, Marmara, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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