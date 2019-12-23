Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesini etkisi altına alan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Bursa, İstanbul, Balıkesir ve Yalova'da etkisini hissettiren lodos deniz ulaşımınında sefer iptallerinin yaşanmasına yol açtı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO'nun bugün iptal edilen seferleri şöyle:
İDO
07.45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı
07.50 Kadıköy - Yenikapı - Bursa
08.30 Bursa - Armutlu - Armutlu Tatil Köyü - Yenikapı - Kadıköy
09.50 Kadıköy - Yenikapı - Bursa
BUDO:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)