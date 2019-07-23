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Bursa'da, deniz otobüsü terminallerinde uyuşturucu uygulaması

Bursa'da, deniz otobüsü terminallerinde uyuşturucu uygulamasıBursa'nın Mudanya ilçesinde polis ekipleri, İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) işletmelerine ait terminallerde uyuşturucu kullanımı ve satışının engellenmesine yönelik uygulama yaptı.

23.07.2019 13:49
Bursa'da, deniz otobüsü terminallerinde uyuşturucu uygulaması
Bursa'da, deniz otobüsü terminallerinde uyuşturucu uygulaması
Bursa'nın Mudanya ilçesinde polis ekipleri, İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) işletmelerine ait terminallerde uyuşturucu kullanımı ve satışının engellenmesine yönelik uygulama yaptı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin şehre girebileceği güzergahlarda uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda polis ekipleri, İDO ve BUDO'nun Mudanya'daki terminallerinde 250 polisin katılımıyla uyuşturucu uygulaması gerçekleştirdi. Narkotik köpeği Rona, Galya ve Fırtına'nın da kullanıldığı uygulamada, feribotlardaki tüm araçlar denetlendi. 274 kişi ve 84 aracın sorgulandığı uygulama, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Bursa'da, deniz otobüsü terminallerinde uyuşturucu uygulaması

Mudanya, Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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