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Bursa'da deponun duvarını delerek 90 bin liralık çay çalan şüpheliler yakalandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bir depodan çay hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

12.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:20Bursa'da deponun duvarını delerek 90 bin liralık çay çalan şüpheliler yakalandı
'nın merkez ilçesinde, bir depodan çay hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.
Anadolu Mahallesi Şen Sokağı'ndaki deponun duvarını delerek içeri giren zanlılar, beşer kiloluk paketlerdeki 2 bin 190 kilogram çayı çalarak kaçtı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, 90 bin lira değerinde olduğu belirtilen çayı çalanların H.M, Z.Ü, O.P, Y.Ç, H.P, E.D. ve T.K. olduğunu belirledi.
Yakalanan E.D. ve T.K'nin, çayları sakladıkları deponun yerini göstermesi üzerine ekipler, ürünleri sahibine teslim etti.
H.P, E.D. ve T.K'yi gözaltına alan polis, diğer 4 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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