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Bursa'da depremde çatlaklar oluşan okul kapatıldı

MARMARA Denizi'nde merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Sarıpınar Mahallesi'ndeki ilkokul, eğitim- öğretime kapatıldı.

03.10.2019 14:49Bursa'da depremde çatlaklar oluşan okul kapatıldı
MARMARA Denizi'nde merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Sarıpınar Mahallesi'ndeki ilkokul, eğitim- öğretime kapatıldı.
Marmara Denizi'nde 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 okul zarar gördü. Bu okullardan en fazla etkileneni Sarıpınar İlkokulu oldu. Duvarlarında çatlaklar oluşan okul, yapılan incelemenin ardından eğitim öğretime kapatıldı. Okulun 15 öğrencisi taşımalı sistemle Hocaköy Mahallesi'ndeki Hocaköy İlkokulu'nda öğrenim görmeye başladı.
Sarıpınar Mahallesi Muhtarı Münür Muyan, "Mevcut okulumuzun yanında bulunan anaokulu binası öğrenci olmadığı için boş duruyor. Anaokulu binasının okulun kullanılması için İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunduk. Müfettişler binanın okul olarak kullanılıp kullanılmayacağına yapacakları inceleme sonrası karar verecek" dedi.
Bu arada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, depremde zarar gören 4 okulun incelenmesi için de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne talepte bulundu.



Marmara Denizi, Sarıpınar, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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