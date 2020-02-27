Haberler » Güncel » Bursa'da dere yatağına gömülü 5 kilo esrar ele geçirildi - Haber

Bursa'da dere yatağına gömülü 5 kilo esrar ele geçirildi

BURSA'da, jandarma ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan cezaevinde tutuklu bulunan kişinin deposuna düzenlenen baskında bölge yakınında toprağa gömülü halde 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

27.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:34Bursa'da dere yatağına gömülü 5 kilo esrar ele geçirildi
BURSA'da, jandarma ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan cezaevinde tutuklu bulunan kişinin deposuna düzenlenen baskında bölge yakınında toprağa gömülü halde 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Komutanlığı ekipleri, daha önce uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan cezavinde tutuklu bulunan Y.K. ile ilgili yürüttüğü çalışma sonucunda, Y. K.'nın uyuşturucu deposu olduğu istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Y.K.'nın İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Evde ve çevresinde geniş çaplı inceleme yapan ekipler, evin yaklaşık 300 metre yakınlarında bulunan dere yatağında gömülü varilleri tespit etti. Kazı çalışmasının ardından yapılan incelemede varillerin içerisine gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Cezaevinde bulunan Y.K. ile ilgili soruşturma sürüyor.


- Bursa

Jandarma, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
10:56  İstiklal Marşı nedir? İstiklal Marşı'nın kabulü nasıl oldu? İstiklal Marşı'nın yazarı ve bestecisi kim? İstiklal Marşı'nın 10 kıtası!
10:42  Necmettin Erbakan ölüm yıl dönümü ne zaman? Necmettin Erbakan ne zaman öldü? Necmettin Erbakan hayatı ve biyografisi!
10:28  Gizem Karaca kimdir? Gizem Karaca kaç yaşında, nereli?
09:56  Mine Tugay kimdir? Mine Tugay kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 11:16:52