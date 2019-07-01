01.07.2019 09:38
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Bursa'da devrilen araçtan uyuşturucu çıktı

Bursa

BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen cipin içinden uyuşturucu madde çıktı.


BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen cipin içinden Uyuşturucu madde çıktı.
Kaza, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Kaya Sokak'ta meydana geldi. 54 EM 532 plakalı cip, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin yardıma koştuğu sırada ters dönen aracın içinden çıkan 2 kişi, olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araçta ve çevrede inceleme başlattı. Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçanların kimliğini belirlemeye çalışıyor.

- Bursa
Kaynak: DHA
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