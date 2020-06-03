Bursa'da devrilen kargo yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, devrilen kargo yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

03.06.2020 04:19 | Son Güncelleme: 03.06.2020 04:23
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, devrilen kargo yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Musa Erdoğan (49) yönetimindeki 45 TA 682 plakalı tır, İstanbul-Bursa kara yolu Karsak mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada hafif yaralanan Erdoğan, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tırda yüklü kargoların yola saçılmasıyla yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerinin çalışmasının ardından tekrar açıldı.
Kazanın, sürücünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu meydana geldiği belirtildi. Bursa’da devrilen kargo yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Gemlik, Bursa, Güncel, Haber

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