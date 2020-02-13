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Bursa'da diş hastanesine dışarıdan getirilen yemekten yiyen 18 kişi zehirlendi

Bursa'da, diş hastanesinde dışarıdan getirilen yemek sonrası rahatsızlanan 18 personel tedaviye alındı.

13.02.2020 23:22 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:22Bursa'da diş hastanesine dışarıdan getirilen yemekten yiyen 18 kişi zehirlendi
'da, diş hastanesinde dışarıdan getirilen yemek sonrası rahatsızlanan 18 personel tedaviye alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Bursa Ağız ve Diş Hastanesi'nde çalışan bir personelin evinde pişirip getirdiği "taziye" yemeğini yiyen çalışanlar, bulantı, kusma ve mide yanması şikayetleriyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
Hastaneye giden personelin tedavisinin ayakta yapıldığı ve yemeğin hastane yemeği olmadığı vurgulanan açıklamada, "Hastanede çalışan bir personel tarafından evinde pişirilip, hastanede yenilen bu yemek sonucu oluşan zehirlenmelerle ilgili kolluk kuvvetlerince gerekli işlemler başlatılmıştır. Konu ayrıca idari olarak da incelenmektedir." denildi.

Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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