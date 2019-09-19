Bursa'da Diş Hekimine yapılan bıçaklı saldırıya ortak kınama

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne gelen M.D. (18), Genel Diş Polikliniği'nde diş hekimi Hamdi Gören tarafından muayene edilmişti. Dişinin çekilmesi için Gören tarafından iki kez uyuşturucu iğne yapılan M.D.'nin, bu işlemin bir defa daha uygulanmasını istemesi ve hekimin bunu reddetmesi üzerine yanında taşıdığı bıçakla Hamdi Gören'i göğsünün koltuk altı kısmından yaralamıştı. Olay sonrası İzmir Diş Hekimleri Odası, Türk Diş Hekimleri Birliği'ne bağlı odalar ile eş zamanlı bir açıklamada bulundu.

İzmir Diş Hekimleri Odasının, açıklamasında;

"Sağlıkta Şiddet Hız Kesmeden Devam Ediyor; Dün Bursa'daydı, Yarın Nerede?

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli meslektaşımız Diş Hekimi Hamdi Gören'in 18.09.2019 tarihinde bir hastası tarafından bıçakla yaralanmasını derin bir üzüntü ve endişeyle öğrendik.

Çok daha vahim sonuçlar doğurabilecek bu olay sonrası hastanede tedavi altına alınan meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz.

Hiç bir meslek grubu daha yoktur ki insan için bu kadar emek verirken, fedakârlık yaparken karşılığında fiziksel ve/veya psikolojik şiddet görsün…Sağlık ile şiddet kelimelerinin hiç yan yana gelmemesi gerekirken, biz sağlık çalışanlarının "hedef" haline getirildiği ve hekimlik mesleğinin değersizleştirildiği bir ortamı maalesef yaşıyoruz. 2002 yılından itibaren ülkemizde uygulanan "Sağlıkta Dönüşüm Programı" (SDP) ile birlikte sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında sayısal artışın yanı sıra ölüm olayları da yaşanır hale gelmiştir. Mevcut sistem hekim ile hastayı karşı karşıya getirmektedir.

Yaşanan bu vahim olayı bir kez daha kınıyor, sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel ve/veya psikolojik şiddet uygulanmasının önlenmesi için gereken her türlü hukuki ve idari tedbirin eksiksiz olarak alınması talebimizi ve şiddet karşısında tüm meslektaşlarımız ile sağlık çalışanlarının yanında duracağımızı bir kez daha yineliyoruz'' denildi.