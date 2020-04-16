Bursa 'da diş hekimini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, hakkında "kamu görevlisine karşı kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan tutuklu sanık M.D. (19) Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tutulduğu cezaevinden katıldı.

Yaralanan doktor Hamdi Gören'in (55) ve sanığın avukatları salonda hazır bulundu.

Önceki savunmasını tekrar eden sanık, pişman olduğunu belirtti. Bir anlık öfkeyle hareket ettiğini savunan M.D, sağlık görevlisine zarar verdiği için utandığını tekrarladı.

Tutukluluk süresinin göz önüne alınmasını isteyen sanık, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve cezai ehliyetiyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Bursa'da geçen yıl eylülde Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine giden M.D, dişi çekildiği sırada ağrısı olduğu gerekçesiyle, yanında taşıdığı bıçakla diş hekimi Hamdi Gören'i yaralamıştı. Gören, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, M.D. ise tutuklanmıştı.