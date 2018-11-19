Bursa'da Doğalgazdan Zehirlenen 5 Kişilik Aile Hastanelik Oldu

Bursa
'da uyudukları sırada doğal gaz sızıntısından etkilenen 5 kişilik aile hastanede tedavi altına alındı.
Bursa'nın merkez Osmangazi
ileçsi Bağlarbaşı
Mahallesi 2. Deveci Sokak'ta bulunan Erol Yetiş'e ait evdeki doğal gaz kombisinde sızıntı meydana geldi. Bu sırada uykuda olan 5 kişilik aileden, anne Şenay Yetiş uyanarak durumu fark etti. Ailenin haber vermesi üzerine 112 Acil Servis
ekipleri olay yerine geldi. Baba Erol, anne Şenay, çocukları Mustafa, Yiğit ve Şevkat Yetiş, Çekirge Devlet Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Bölgeye tedbir amaçlı itfaiye ekipleri de sevk edildi. Bursagaz
ekiplerince yapılan incelemede doğalgaz tesisatında bağlantı hatası tespit edilerek gaz sızıntısı kesildi. Ailenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Anne,Bursa
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:41